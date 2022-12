Experten schlagen Alarm: „Die Thaya trocknet aus!“

Alle brauchen das kostbare Nass

Auch die Landwirtschaft dürstet zur Bewässerung vermehrt nach dem wertvollen Nass, in Tschechien bangt man bereits um eine dauerhaft gesicherte Trinkwasserversorgung. Damit der Wasserstand des Grenzflusses im kommenden Sommer nicht wieder bis zum Minimum absinkt, hat sich die Expertenrunde bereits auf erste Maßnahmen geeinigt: In den vielen großen Stauseen jenseits der Grenze soll gezielt in niederschlagsreichen Zeiten mehr Wasser gespeichert werden, um es in Trockenperioden wieder abzuleiten.