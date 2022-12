Schreier: „Red Bull hat viel Positives bewirkt“

Die Rolle des Spielervermittlers ist im Spitzenfußball fest verankert und sie folgt immer den Veränderungen der schönsten Nebensache der Welt. Frank Schreier ist Gründer und Inhaber von „More than Sport“ und er hat sich über die vergangenen Jahrzehnte ein gut vernetztes „Imperium“ aufgebaut. Im Krone-Sport-Talk mit Moderator Martin Grasl spricht er über die Erkenntnisse der WM in Katar, die Arbeitsweise als Spielervermittler, die wichtigsten Aspekte bei talentierten Spielern und welchen Einfluss die Performance von Red Bull Salzburg hat. Die „Bullen“ performen seit Jahren auf höchstem europäischen Level und die Auswirkungen sind deutlich spürbar. „Red Bull hat viel Positives bewirkt“, gesteht der Gründer und Inhaber von „More than Sport“ Frank Schreier.