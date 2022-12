Dorferneuerung: Stadtschlaining holt Europa-Sieg

„Stadtschlaining zeigt vor, wie nachhaltige Dorfentwicklung und Dorfgestaltung funktionieren, und das schon seit Jahrzehnten“, lobte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Seit 1988 seien rund 36 Millionen Euro an EU- und Landesmitteln in die Dorferneuerung in den Gemeinden geflossen.