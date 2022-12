(Kälte-)Schock in Neuer Mittelschule in Krems

Der Blick auf die Temperaturanzeige in den Klassenräumen der Neuen Mittelschule (NMS) schockiert so einige: 17,0 Grad. Erst am Montag wurden in der Früh 15,7 Grad in einem Raum gemessen. Dass Schüler und Lehrer über diese Temperaturen verärgert sind, wundert hier wohl niemanden. „Die Kinder sitzen mit dicken Jacken im Klassenzimmer!“, schildert ein Lehrer. Es seien alle - Pädagogen und Schüler - zudem ein wenig kränklich. Die Lehrer könnten wenigstens aufstehen und ein wenig umhergehen, „aber die Kinder müssen ja die ganze Zeit auf ihrem Platz sitzen“, klagt ein Betroffener.