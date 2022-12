China: Offiziell keine Corona-Toten in Statistik

Nur mit Atemversagen gilt man als Corona-Toter

Doch obwohl die Krematorien des Landes wegen des starken Anstiegs der Sterbezahlen Alarm schlagen, weil sie mit der Einäscherung nicht mehr nachkommen, scheint in dieser Woche kein einziger Corona-Toter mehr in der offiziellen Statistik auf: Die Kriterien wurden so geändert, dass nur noch als am Virus verstorben gilt, wer auch direkt an durch den Erreger verursachtem Atemversagen gelitten hat. Der Gesundheitsbeamte Wang Guiqiang begründete dies damit, dass die Haupttodesursache nach einer Infektion mit der Omikron-Variante andere Beschwerden seien. „Alte Menschen haben andere Grunderkrankungen, nur sehr wenige sterben direkt an einem durch Corona verursachten Atemversagen“, so Guigiang.