Soldaten als echte Helden des Alltags geehrt

Diesen Assistenzeinsatz im Burgenland wird Richard L. wohl nicht so rasch vergessen. Der Milizoffizier aus dem Bezirk Mistelbach entdeckte am 20. Oktober nahe der Kaserne in Eisenstadt einen älteren Mann, der leblos in einem Garten lag. Der Leutnant alarmierte sofort den Sanitätsunteroffizier Christian K. sowie den Gefreiten Navdeep S. und begann – unterstützt von seinen beiden Kameraden – mit der Reanimation, bis Sanitäter den Mann ins Spital bringen konnten. Durch das beherzte Eingreifen der Soldaten befindet sich der Patient mittlerweile auf dem Weg der Besserung.