Offizieller Baustart für die neue AHS Reininghaus

Wieso das Gymnasium überhaupt errichtet wir? „Im neuen Grazer Stadtteil werden nach der Fertigstellung ein paar tausend Menschen wohnen und arbeiten“, erklärt Bernd Wiltschek von der BIG. In den Ballungsräumen steigt, so Bildungsminister Polaschek, die Zahl an Kindern und Jugendlichen. Auch in Deutschlandsberg soll das Bundesschulzentrum saniert werden.