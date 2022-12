„Staatsanwälte wollen wieder in Ruhe arbeiten“

Steigt diese Zahl?

Die Schwierigkeit ist nicht die, dass die Fälle immer mehr werden, sondern dass sie immer intensiver werden. Beispiele sind Betrügereien. Hier hatte man den Fall früher in einem kleinen, örtlichen Gebiet. Mittlerweile verlagert sich fast alles ins Internet - Stichwort Cybercrime. Die Täter sitzen nicht mehr in der Steiermark, nicht einmal mehr in Europa, sondern in Afrika oder Asien. Und das macht die Ermittlungen viel komplexer. Dazu kommt, dass die Datenmengen immer größer werden. Das heißt, es gibt viel mehr Beweismittel.