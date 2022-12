Riesenbetrug mit absichtlichen Autounfällen

In dutzenden Fällen verursachten acht Angeklagte absichtlich Autounfälle in Österreich. In abgelegenen Straßen und Parkplätzen kam es zu Park- und Blechschäden. Die identen Unfallskizzen und Bankverbindungen überführten sie schließlich nach acht Jahren und hunderttausenden Euro, die die Versicherungen zahlten.