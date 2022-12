Wer kann sich Weihnachten noch leisten?

Angesichts dessen, dass Strom, heizen und auch der Einkauf von Lebensmittel stetig teurer wird, will die Feierlaune zum Weihnachtsfest nicht so recht in Schwung kommen. Wenn der Punsch am Adventmarkt über sieben Euro kostet, der Festbraten zum Luxusgut wird und die Angst vor der Zukunft um sich greift - wer hat denn da überhaupt noch Lust auf‘s Feiern?