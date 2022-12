Randalierer wütete in Bahnhof: 10.000 Euro Schaden

Offenbar lebt der 26-Jährige, vermutlich mit Asylstatus, in Wien. Seit einigen Tagen treibt er sich jedoch in Wörgl herum - wo er am Freitag kurz vor 18.30 Uhr am Bahnhof völlig ausrastete. „Der Verdächtige zerstörte dabei mindestens vier Monitore eines Infopoints zum Bahnausbau“, berichtete die Polizei. Samstagfrüh zeugten noch herumliegende Steine von der Zerstörungswut des Mannes.