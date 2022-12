Ebner (ÖVP NÖ): „Jeder kann meine Chats lesen“

„Jeder kann in meine privaten Chats schauen“

Der zugehörige Prüfbericht des Landesrechnunsshofs liegt bereits am Tisch. Die Ergebnisse? Die sehen kein grobes Vergehen der ÖVP. Die Opposition diagnostiziert einen „lückenhaften, verschönerten und verschleierten“ Bericht. Freilich ganz anders sieht das die ÖVP. Ebner dazu: „Da die Ergebnisse nicht in die Wahlkampfstrategie der anderen Parteien passen, greift man nun den Rechnungshof an“, holt Ebner zum Gegenangriff aus. Zu verbergen habe er jedenfalls nichts: „Jeder kann in meine privaten Chats schauen.“