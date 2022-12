Jahr mit großen Erfolgen und bitteren Niederlagen

Nach einem Jahr mit Höhen und Tiefen und unglaublich vielen Reisen lädt Nüßle momentan in seiner Heimat die Akkus für 2023 auf. In der kommenden Saison soll es endlich mit der Erfüllung seines Traums klappen. Schon im Jänner stehen die ersten wichtigen Turniere an. Optimal darauf vorbereiten kann sich der Salzburger in einem eigens gemieteten Raum, in dem sein Snookertisch steht. „Ich bin zuversichtlich, dass ich es im nächsten Jahr schaffe und mir ein Ticket hole. 2022 war für mich enorm lehrreich“, meint Nüßle.