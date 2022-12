Silvesterpfad: Sechs Bühnen, 70 Stunden Programm

Besucher dürfen sich heuer auf ein 12-stündiges Spektakel im Herzen der Stadt freuen. Gefeiert wird bei freiem Eintritt an insgesamt sechs Orten in der City. Das gesamt mehr als 70-stündige Bühnenprogramm beginnt am Silvestertag (31. Dezember) um 14 Uhr und dauert bis 2 Uhr Früh an. Die Gastro öffnet bereits um 11 Uhr.