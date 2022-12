Gefesselte Frau befreite sich mit Kugelschreiber

Eigentlich lebt die Frau mit ihrem Sohn im schmucken Einfamilienhaus am Eichberg in der Grazer Umlandgemeinde Stattegg. Dienstagabend war sie aber alleine zu Hause. Das dürften die vier Unbekannten gewusst haben - und auch, dass es im Haus einiges an Wertsachen zu holen gab. Gegen 19.45 Uhr stürmten die mit Sturmhauben Maskierten ins Haus, überwältigten die Frau und banden sie an Händen und Füßen mit Kabelbindern und Klebeband an einen Sessel fest.