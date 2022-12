Feuerflecken: So wird die Austro-Pizza gemacht

Zubereitung:

Wie im Video oben. In einer Schüssel Germ mit lauwarmem Wasser vermischen, dann das ganzen in einen Weidling geben und gut mit dem Roggenmehl und Weizenmehl verrühren. Dann den so entstandenen Teig eine halbe Stunde lang stehenlassen. In der Zwischenzeit können Sie sich dem Aufstrich zuwenden, sprich den Knoblauch mit dem Schmalz zubereiten. Wenn das alles fertig ist, den Teig zu Kugeln verarbeiten (wie ganz oben im Bild) und wieder flachmachen. Jetzt die kleinen Bällchen einzeln in die Pfanne legen und jedes 2 Minuten lang kochen. Achtung, kein Öl verwenden! Und zum Abschluss schmieren Sie noch den Aufstrich auf den Feuerfleck. Mahlzeit!