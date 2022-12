Wirres Versteckspiel in der Inseratenaffäre

Reichlich skurril muten die jüngsten Entwicklungen in der Causa Inseratenaffäre an. Wie berichtet, geriet Landeshauptmann Markus Wallner im April ordentlich unter Druck, als die „Vorarlberger Nachrichten“, das Flaggschiff von russmedia, eine eidesstattliche Erklärung eines anonymen Managers abdruckten. In dieser behauptete der Unbekannte, dass Wallner in einem Betrieb um Inserate in der Zeitung des Wirtschaftsbunds geworben und dafür Vorteile versprochen haben soll. Wallner selbst betonte immer, dass es sich dabei um eine „glatte Lüge“ handle. Nie habe er um Inserate geworben. Kurz darauf trat der Landeshauptmann einen längeren Krankenstand an.