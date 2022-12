Unterreiner lädt zum Benefiz-Weihnachtskonzert

Der Bariton, der auch der Präsident des Vereins HILFSTÖNE - Musik für Menschen in Not ist, schaffte es auch in diesem Jahr wieder ein Staraufgebot der künstlerischen Extraklasse für den guten Zweck zu mobilisieren. Das Ergebnis: EUR 23.000 Reinerlös für notleidenden Menschen in Österreich. Sehen Sie mehr im Video!