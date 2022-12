Jetski-Superstar: „Fahre nicht mehr für Pokale“

„Das war ein Riesenschock“, sagt Kevin Reiterer über den Horror-Crash seines Jetski-Kollegen Tyron Motzouris. Der Südafrikaner hatte sich beim Rennen in Arizona (US) zuletzt schwer verletzt, könnte nun gar gelähmt bleiben. „Ein gewisses Risiko ist immer dabei. Als Fahrer musst du das aber ausblenden“, so der Neunkirchner, der selbst wegen einer Knieverletzung vier Monate pausieren musste. „Ich fühle mich jetzt wieder topfit, bin bereit anzugreifen.“ Und zwar beim King’s-Cup in Thailand, wo am Sonntag die WM-Entscheidung fällt. Reiterer liegt im Ranking knapp hinter dem Duo Maurin (Fra) und Männi (Est). „Es ist einfach erklärt. Wer dort gewinnt, holt sich auch den Titel.“