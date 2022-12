Ein Ausraster kommt Lehrling teuer zu stehen

Angeklagter teilweise geständig

Im Prozess zeigt sich der Beschuldigte teilweise geständig. Sagt, er hätte zwar hitzköpfig gehandelt, jedoch die Drohung nie in die Tat umgesetzt. „Ich wollte eigentlich davor etwas wegen einer anderen Sache klären.“ Aber dann habe der andere ihn quasi nur blöd angemacht, so der Unbescholtene. Was das Opfer im Prozess bestreitet. Die verbalen Entgleisungen seien vom Angeklagten gekommen.