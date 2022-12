Es war einmal... in der Innsbrucker Märchengasse

Es war einmal am Flussufer des Städtchens Innsbruck, zwischen altehrwürdigen Mauern und Türmen zur Weihnachtszeit. Für die guten Bürger Tirols und alle Gäste ferner Länder veranstaltete man in der Herzog-Friedrich-Straße in der Altstadt einen Christkindlmarkt, bei dem Händler ihre Waren feilboten. Doch fleißige Kaufmänner aus den Nebengassen waren einsam – zu ihnen verirrte sich keine Seele.