Illegaler Händler (42) kassiert fleißig Sozialgeld

Tonnenweise Waren in den Irak verschifft

„Konkret fungierte der Beschuldigte als internationaler Vermittler, indem er diverse Handelswaren, vor allem Restbestände, palettenweise in ganz Europa für einen im Irak aufhältigen Händler kaufte und den Warenversand mittels Lkw und Schiff in den Irak organisierte“, heißt es vonseiten der Ermittler. Laut bisherigem Erhebungsstand seien so über 22 Tonnen Waren in den Irak verschifft worden.