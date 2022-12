Unfall zweier Lkw: Kollision auf Mölltal Straße

Ein 25-jähriger Mann war in seinem Lkw gegen 9.40 Uhr unmittelbar hinter einem weiteren Lkw auf der Mölltal Straße (B 106) in Richtung Kolbnitz unterwegs, als er auf Höhe Penk aus unbekannter Ursache in das Heck des vorderen Fahrzeugs prallte. „Die 51-jährige Lenkerin wollte nach rechts nach Penk abbiegen“, berichtet die Polizei.