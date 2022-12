Wie Sie Ihre guten Neujahrsvorsätze durchhalten

Mit Blick auf all jene Menschen, die fürs neue Jahr gute Vorsätze haben: Ganz wichtig ist es immer, „sich Ziele zu setzen, die auch erreichbar sind, nicht irgendwelche Traumziele“, weiß der ÖGK-Chefarzt. Jeder solle sich selbst fragen, was denn ein wichtiges Ziel ist, und sich dafür entsprechende Prioritäten setzen, wie man es im neuen Jahr erreichen will, ergänzt der Mediziner.