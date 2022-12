Wegen Schneechaos in London Probleme auf Flughäfen

Tiefe Temperaturen und Schneefall haben am Sonntag in weiten Teilen Großbritanniens für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. So musste etwa der Flughafen Stansted nordöstlich von London am Abend alle Flüge streichen, weil die Start- und Landebahn verschneit war. Auch an den großen Londoner Airports Heathrow und Gatwick gab es mehrere Absagen.