Auch Kärntner erforschen längst den Buddhismus

Derzeit ist es ruhig im Tibetzentrum, das 2008 vom Dalai Lama zum Andenken an seinen Kärntner Freund Heinrich Harrer in Hüttenberg ins Leben gerufen wurde. Bald geht es im Bildungshaus, das 2014 in Knappenberg hinzukam, wieder los, denn das Angebot, buddhistisches Gedankengut auf vielerlei Ebenen von tibetischen Gelehrten vermittelt zu bekommen, wird gern angenommen.