Gute Chancen auf weiße Weihnachten in Kärnten?

Heimische Kältepole

Zumindest was die Temperaturen betrifft, wird es jetzt aber winterlich. Polarluft aus dem Norden bringt Dauerfrost. „Mäßiger Frost, also bis -10 Grad, war in der Nacht auf Montag weit in Kärnten verbreitet. An einigen Stellen sanken die Temperatur in den zweistelligen Minusbereich ab“, so UBIMET. Auf der Flattnitz hatte es beispielsweise -14,2 Grad. Kommende Woche dürfte Mallnitz mit -15 Grad zum Kältepol werden. Chance auf Schnee bringt ein neues Mittelmeertief ab Freitag. „Aber wo genau, lässt sich noch nicht sagen“, meint Ariane Pfleger von der ZAMG.