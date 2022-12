Zeller Eisbären setzen den Trainer vor die Tür

„Mit diesem Kader, sofern langwierige und schwere Verletzungen ausbleiben, sollte man nicht um das direkte Playoff-Ticket zittern müssen, sondern sich einen Platz in der Masterround selbstbewusst erspielen. Die Mannschaft wurde im Sommer darauf ausgelegt, das Ziel direkte Playoff-Ticket zu ziehen und auch den Einzug in das Halbfinale der Österreichischen Meisterschaft der Alps Hockey League zu erreichen. In den vergangenen Wochen mussten wir eine negative Entwicklung innerhalb der Mannschaft und auf dem Eis feststellen, konnten einige Spieler, darunter auch Leistungsträger, ihr Potential weit nicht ausschöpfen. Nach dem Auswärtsspiel in Neumarkt folgt für den EKZ eine Spielpause, welche für den "Turnaround" bis hin zur heißen Saisonphase genutzt werden soll. Die Entscheidung, uns von einem überragenden Charakter wie Martin Ekrt zu trennen, fiel uns alles andere als leicht", lässt sich der Vorstand zitieren.