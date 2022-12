Haben Sie noch den Überblick über alle Zuschüsse?

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigt einen weiteren Energiekostenzuschuss für Unternehmen an. Aufgrund des neuen deutschen Modells für eine Gaspreisbremse habe man hier einen Nachbesserungsbedarf - es dürfe keinen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie geben, so der Kanzler. Mittlerweile gibt es ja bereits einige Staatshilfen - wissen Sie, welche Ihnen zustehen? Diskutieren Sie gern darüber mit unserer Community in den Kommentaren!