Diese steirischen Sportler haben die meisten Fans

Follower, Klicks, Likes - das gefällt uns! Social Media - und dabei natürlich die Anzahl der „Fans“ in den sozialen Medien im Internet - wird immer mehr zur Messlatte in der Öffentlichkeit. Auch für steirische Sportlerinnen und Sportler. Die „Steirerkrone“ machte den Check, wer bei den Fans am meisten „zieht“.