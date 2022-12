Kann Marokko Weltmeister werden?

Tag 2 der heißen Viertelfinal-Phase bei der FIFA Weltmeisterschaft 2022 in Katar! Marokko zieht als erste afrikanische Mannschaft überhaupt in ein WM-Halbfinale ein und schreibt damit Fußball-Geschichte. Moderatorin Michaela Mayer spricht mit Experte Andreas Ivanschitz über das große Überraschungsteam dieser WM und das bittere Scheitern Portugals. Was bedeutet das Ausscheiden für Cristiano Ronaldo und wie geht es mit dem Superstar nun weiter? Und schafft es Marokko vielleicht sogar ins Finale der WM? „Im Fußball ist alles möglich, wenn du als Mannschaft schon so weit kommst“, meint der ehemalige Kapitän des ÖFB-Teams Ivanschitz. Außerdem sehen Sie im zweiten Teil des „Krone“-WM-Studios den großen Vorbericht zum Kracher England - Frankreich.