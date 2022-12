Wildkatze feiert ihr Comeback in Niederösterreich

Seit Mitte der 1950er-Jahre galt die Wildkatze in Österreich als ausgestorben oder verschollen und stand auf der Roten Liste. Neue Nachweise in der Wachau und im Nationalpark Thayatal bestätigen aber das Comeback der scheuen Jäger. „Ihre Rückkehr ist als Erfolgsgeschichte des Naturschutzes in Niederösterreich zu sehen!“, freut sich Umweltlandesrat Stephan Pernkopf.