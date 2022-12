Mit tausenden Pieksern rettete er unzählige Leben

Im Plasmaspendezentrum in der Stadt Salzburg kennen alle das Gesicht von Marco Schreiner. Er betritt das Haus in der Paracelsusstraße seit Jahrzehnten fast wöchentlich – und wird nächstes Jahr voraussichtlich das tausendste Mal sein Blutplasma spenden. Sein Beweggrund ist dabei eigentlich eine recht dramatische Geschichte. „Ich hatte 1995 einen schweren Autounfall, war danach vier Jahre im Krankenhaus und brauchte selbst viele Blut- und Plasmaspenden“, erzählt er. Blutplasma ist die Grundlage vieler lebensrettender Medikamente. „80 Prozent der Menschen brauchen irgendwann in ihrem Leben eine Plasmaspende“, erklärt Zentrumsleiterin Elisabeth Maier. Etwas über 33.000 Mal spendeten die Salzburger dieses Jahr ihr Blutplasma – das sind um Tausende weniger als noch vor der Pandemie. „Deswegen sind wir auf der Suche nach Spendern. Je mehr Menschen sich bereit erklären, desto mehr Kranken können wir mit den Plasmaprodukten helfen“, erklärt Maier.