Berg-Illustrationen einer Lesachtalerin begeistern

Heute reicht ein iPad dafür. „Ich liebe die Berge“, erzählt Maria Strieder, die umringt von den Karnischen und Gailtaler Alpen in Maria Luggau aufgewachsen ist. Das Bergsteigen, Klettern und Skitourengehen zählt Maria zu ihren Hobbys. Die zweite große Leidenschaft ist das Zeichnen. Die 25-Jährige studierte visuelle Kommunikation an der Kunst-Uni in Linz und schreibt ihre Masterarbeit. Trotzdem findet Maria genug Zeit, um Berge zu porträtieren. Ihren Stil beschreibt sie dabei als „minimalistisch“: „Ich bewege mich bei meiner Arbeit auf einem sehr schmalen Grat zwischen so viel weglassen wie nur irgendwie möglich, aber trotzdem sollen die Berge erkennbar bleiben. Ich versuche alles auf das Wesentliche zu reduzieren.“