Marokko im Halbfinale? So ging es den Afrikanern

Der Teufel und das Elferpech/Ghana - Uruguay 1:1; 2:4 i.P.: Kamerun und Senegal kamen dem Halbfinale schon sehr nahe, aber Ghana scheiterte bei der ersten WM in Afrika 2010 noch etwas brutaler. In Johannesburg, im Stadion wo einige Tage später das Finale über die Bühne geht, haben die „Black Stars“ in der Nachspielzeit der Verlängerung die große Möglichkeit zum 2:1-Siegtreffer. Asamoah Gyan, mit drei Toren in den Top 10 der besten Torschützen dieser WM in Südafrika, scheitert vom Elfmeterpunkt. Das Penaltyschießen danach geht an die Südamerikaner.