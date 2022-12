Stephan Lang: „Der emotionale Druck war groß“

13 Jahre sind vergangen, seitdem Avatar alle Kinorekorde gebrochen hat. Bis heute ist James Camerons Meisterwerk der umsatzstärkste Film der Kinogeschichte. Warum ließ die Fortsetzung so lange auf sich warten? Ganz einfach: Die Technik war noch nicht so weit, um James Camerons Visionen umzusetzen. Doch nun können wir ab 14.12.2022 „Avatar: The Way Of Water“ endlich im Kino sehen.