Testspiel-Hammer! Salzburg trifft auf die Bayern

Erstes Pflichtspiel gegen Sturm Graz

Am 4. Jänner startet die Elf von Matthias Jaissle mit Leistungstests ins Frühjahr, nach dem Bayern-Test geht es von 14. bis 21. Jänner ins Trainingscamp nach Marbella (Spanien). Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr ist das Cup-Viertelfinale gegen Sturm Graz am 3. Februar in Wals-Siezenheim.