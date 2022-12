Auf die Spinatknödel-Revolte folgte die Einsicht

Alte Aigner Straße 1: Die Anschrift des Pliemgut ist erhaben, die Lage neben dem Friedhof im südlichen Salzburger Stadtteil ebenso. Erhaben auch der Respekt, mit dem Christian Wanka und Ehefrau Gerda den Beruf als Gastwirte seit 15 Jahren in Angriff nehmen. Der Chefkoch steht etwa komplett alleine in der Küche. Oft betritt er diese schon in den frühen Morgenstunden, um für den Tag vorzuarbeiten: „Bei uns wird alles selbstgekocht. Der Schmorbraten selbst angesetzt, jede Soße eigens zubereitet. Da bin ich einfach einer der alten Schule“, erzählt der 58-Jährige.