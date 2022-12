Therapie statt Strafe für Süchtige: ,,Schmarrn!"

Kommende Woche startet am Klagenfurter Landesgericht wieder ein großer Drogenprozess gegen mehrere Dealer. War Kärnten vor wenigen Jahren noch ein reines Transitland für Suchtgift aus Slowenien nach Wien und Deutschland, so bleibt der Stoff heute rund um den Wörther See hängen. Tausende Kilogramm von Heroin, Kokain, Cannabis und Designerdrogen in Millionenwert landen jährlich am Markt.