Fan-Aufstand: „Niemand ist größer als der Verein“

Der Stachel sitzt nach der Trennung von Trainer Manfred Schmid bei den Austria-Anhängern weiterhin tief. Am Verteilerkreis ist das Fass am überlaufen, Fan-Klubs haben die Schnauze nun endgültig voll und riefen in einem offenen Brief auf, die Mitgliedschaften niederzulegen und so ein Zeichen zu setzen ...