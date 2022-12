„Sexpositiv leben“: Was hat es mit Trend auf sich?

„Sexpositiv leben“: Seit einigen Jahren gibt es nun schon Partys, die sich diesem Thema widmen. Aber was passiert dort? In der neunten Folge von „LET‘S TALK ABOUT SEX“ spricht Sandra Spick am Donnerstagabend um 22 Uhr mit ihrem Gast, dem Gründer der Schwelle Wien, Reinhard Gaida, über das Thema.