Warum auf Prüfberichte ein U-Ausschuss folgen kann

Wie LGA und SPÖ reagieren

Die Reaktion der LGA: „Diese Empfehlung wird in bezugnehmenden Richtlinien berücksichtigt“. Stichproben haben gezeigt, dass Schaltungen in Online- und Printmedien den Mediendaten und Tarifen entsprochen haben. Es werden hier nur die Richtlinien, aber in keiner Weise Inserate und Kooperationen kritisiert. Das will SPÖ-Obmann Franz Schnabl anscheinend so nicht hinnehmen, kritisiert er doch einmal mehr die Mittelverwendung und fordert nach der Landtagswahl die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Ebenso beinahe abgeschlossen sind die Prüfungen der Radland- und der Familienland GmbH. Es bleibt aber spannend: Große Brocken wie EVN, Landes-Hypo und Ecoplus werden derzeit noch geprüft