An Klinik Innsbruck viel los, aber genug Kapazität

Auffallend sei die Zahl der erkrankten Kleinkinder, die sich aus einer „Kumulation“ der verschiedenen Virusinfektionen bzw. Erkrankungen ergebe. Es komme auch vor, dass Kleinkinder stationär aufgenommen und mitunter sogar intensivmedizinisch behandelt werden müssen, so der Sprecher der tirol kliniken, zu denen die Krankenanstalten in Innsbruck, Hall in Tirol, Natters und Zirl gehören, zu APA. Insgesamt könne die Belegung in den Spitälern aber nicht mit den vergangenen Höhepunkten der Corona-Wellen verglichen werden.