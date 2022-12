„Teilzeitarbeit ist heikle Wette auf die Zukunft!“

„Wir werden nur besser im Job, wenn wir möglichst viel arbeiten“, bringt es der Ex-Politiker auf den Punkt. Dass viele Jugendliche mit reduzierten Arbeitsstunden ins Arbeitsleben einsteigen wollen - Stichwort ‚Work-Life-Balance‘ - sieht er skeptisch: „Nur durch Übung, Feedback und stetiges Tun werden wir besser“. Wir sollten aufhören, „die Freizeit zu idealisieren und die Arbeit zu diskriminieren“. Denn auch die Freizeit kann ermüden. Zudem wisse niemand, wie sich der Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren entwickeln wird: „Es könnte bald wieder eine Zeit kommen, in der die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter aussuchen“ - und nicht umgekehrt. Dass man dann auf hochmotivierte Kandidaten zurückgreift, scheint klar. „Teilzeitarbeit ist also eine gefährliche Wette auf die Zukunft“, warnt Salcher.