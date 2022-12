„Müssen lernen, dass der Gast sagt, was er möchte“

Am Anfang der Coronazeit wurde ja von „sanftem Tourismus“ gesprochen. Würden Sie das also relativieren und sagen, man muss erst eine Analyse durchführen?

Nein. Aber: Wir müssen endlich einmal lernen, dass der Gast uns sagt, was er für einen Urlaub haben will. Wir haben in Tirol intensiven und sanften Tourismus, wobei „sanfter Tourismus“ für mich schwierig ist, ich nenn es immer „ruhigen Tourismus“. Doch das Credo ist: Mehr Qualität statt Quantität. Ich setze auf Preisdurchsetzung. Wir dürfen uns in Tirol nicht zu billig verkaufen.