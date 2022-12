Maecenas an Kärntner Hasslacher-Gruppe

Die familiengeführte Hasslacher-Gruppe liefert intelligente und integrierte Systemlösungen für den modernen Holzbau. Seit mehr als 120 Jahren hefte sich das Unternehmen Pioniergeist, Leistung, Qualität, Langfristigkeit und gesellschaftliche Verantwortung an seine Fahnen. 2000 Mitarbeiter sind im global agierenden Unternehmen aktiv. Das Firmenmotto lautet: From wood to wonders.