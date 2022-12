Corona: Bayern schafft Maskenpflicht in Öffis ab

Der Vorschlag für die Abschaffung in Bayern stammt dem Vernehmen nach von Klaus Holetschek, dem Staatssekretär im Bayrischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, und basiere auf einer Initiative von Ministerpräsident Markus Söder, hieß es weiter. In Bayern seien die Corona-Infektionszahlen seit langem am niedrigsten in ganz Deutschland, beim Vorgehen orientiere man sich am Beispiel Österreichs. Künftig gelte verstärkt die Eigenverantwortung.