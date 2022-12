Video: Hier rast ein pyroklastischer Strom ins Tal

Sperrgebiet um den Krater eingerichtet

Da die Gefahr von pyroklastischen Strömen am Semeru laut Angaben der Vulkanologiebehörde des Landes hoch ist, verhängten die indonesischen Behörden am Wochenende eine absolute Sperrzone von fünf Kilometern um den Krater sowie ein partielles Sperrgebiet in 13 Kilometern Abstand am südöstlichen Hang.