Den Meilenstein mit Sieg garniert

Salzburg 45 Gegentore, Bozen 49 – das dritte Saisonduell am zweiten Advent ließ die mit Abstand besten Abwehrreihen der Liga aufeinander prallen. In deren Zeichen prompt auch das Startdrittel stand, in dem die größte Gefahr von Distanzschüssen ausging, sich ein toller Vorstoß von Mario Huber ein Tor verdient hätte (12.).