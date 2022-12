Wieso Sie Müllsäcke als Vorsorge brauchen

Anfang November wurde ein Stresstest bei der Stromversorgung durchgeführt. Die Quintessenz laut Energieminsterin Leonore Gewessler: Die Situation wird „äußerst herausfordernd, bleibt aber beherrschbar“. „Wenn Flächenabschaltungen drohen, befürchte ich, dass diese Modelle das Ausmaß der Schäden nicht mehr abdecken können“, so Saurugg. „Die Auswirkungen wären massiv, auf die wir auch als Gesellschaft nicht wirklich vorbereitet sind.“ So stehe neben Lebensmittelgeschäften auch die gesamte Industrie, etwa auch die Nahrungsmittelindustrie still. Kühe können etwa nicht gemolken werden, Schweine nicht gefüttert, die Milch nicht verarbeitet. „Ohne Vorsorge wird das eine böse Überraschung“, so Saurugg.